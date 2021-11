Mieszkańcy Paterka odetchnęli. Linia autobusowa 408 z Bydgoszczy do Nakła i Paterka nie zostanie zlikwidowana

Zmiana organizacji ruchu w centrum Nakła obowiązywać zacznie już w czwartek 25 listopada. Dla kierowców przejeżdżających przez miasto będzie to prawdziwa rewolucja. W najgorszej sytuacji znaleźli się mieszkańcy Paterka. Autobus linii 408 obsługujący trasę Bydgoszcz - Nakło- Paterek nie będzie mógł wjechać do miasta od strony ul. Poznańskiej i skręcić potem w ulicę Bydgoską, jak to się dzieje obecnie. Nie będzie mógł także skręcić w ul. Dąbrowskiego. Z kolei ul. Długa, którą kierowany będzie ruch aut osobowych i małych busów, jest zbyt wąska, by mogły z niej korzystać autobusy.