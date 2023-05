Są chętni na remont DK 80 w Górsku i Przysieku. To trasa Bydgoszcz - Toruń

Zakres zadania

Remont obejmie odcinek DK 80 o łącznej długości 3,8 km w terenie zabudowanym (km 36+600 do 39+800 oraz 43+000 do 43+600. Ten ma przywrócić wszystkie pierwotne parametry drogi, czyli równość podłużną i poprzeczną, likwidację spękań i wykruszeń.

Natężenie ruchu zmniejszy się

Z analiz GDDKiA wynika, iż po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem po południowej stronie Wisły w roku 2026 wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu na „osiemdziesiątce”.

GDDKiA uważa drogą nr 80 za ważną w systemie komunikacyjnym regionu i za bardzo ważną dla mieszkańców miejscowości przy niej położonych, bowiem dojeżdżają do DK 80 to także najkrótszy dojazd mieszkańców bydgoskiego Fordonu do Torunia to DK 80.

Dlatego remonty tej trasy będą planowane w miarę kolejnych przeznaczonych na ten cel środków.