Mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego mogą otrzymać po 52 tys. zł na założenie działalności gospodarczej

Do 6 maja można zgłaszać się na szkolenie on-line, podczas którego mieszkańcy Wąbrzeźna oraz gmin: Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk w powiecie wąbrzeskim będą mogli dowiedzieć się więcej o zasadach udzielania wsparcia finansowego w wysokości 52 tys. zł na otwarcie działalności gospodarczej. Osoby chcące zapisać się na szkolenie muszą wysłać zgłoszenie na adres e-mail: michalina.dobber@lgdwabrzezno.pl, w którym to mailu muszą podać swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres mailowy, na który zostanie przesłany link do spotkania on-line). Szkolenie on-line zorganizowane będzie w piątek 7 maja o g. 9 na platformie MS Teams i najprawdopodobniej potrwa do g. 13. Po zakończonej merytorycznej części szkoleniowej prowadzący będzie odpowiadał na pytania i wątpliwości uczestników spotkania.