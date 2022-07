Mieszkańcy SM "Zazamcze" we Włocławku zaskoczeni dopłatami. I pytają: - Dlaczego takie wysokie?

Do mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze" we Włocławku dotarło ostatnio rozliczenie mediów za ubiegły rok. Chodzi między innymi o rozliczenie centralnego ogrzewania i ciepła na podgrzanie wody. I okazało się, że mieszkańcy muszą sięgnąć głęboko do kieszeni. Bo dopłaty są nawet rzędu 500-800 złotych. Część spółdzielców nie ukrywała zaskoczenia.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze" we Włocławku przypomina więc, że rozliczenia centralnego ogrzewania i podgrzania wody wynikają z regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. A na to, po obliczeniu wszystkich kosztów poniesionych w związku z produkcją i dostawą ciepła w ubiegłym roku, zaliczki wpłacane co miesiąc okazały się niewystarczające wpływ miały trzy czynniki.