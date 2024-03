Mieszkanie do wynajęcia za 4000 zł w Bydgoszczy? To możliwe. W Toruniu ceny podobne

Pensja nie wystarczy

Posypały się komentarze, choćby taki: - Jak ktoś zarabia najniższą krajową, czyli jakieś 3300 zł netto miesięcznie, to nie mógłby wynająć takiego mieszkania nawet, gdyby nie miał żadnych innych wydatków przez cały miesiąc.

Właścicielka mieszkania odpiera zarzuty: - Mamy wolny rynek i to ten, kto jest w posiadaniu mieszkania, ustala kwotę za wynajem. Traktuję nieruchomość jak inwestycję, a na inwestycji się zarabia.

Nie tylko w tym mieście ceny wynajmu zbliżają się do 4000 zł. W Toruniu jest mieszkanie z czterema pokojami, mierzy 68 m kw. Ogłoszeniodawca chce od wynajmujących otrzymywać 3550 zł miesięcznie, lecz stawka nie uwzględnia czynszu (450 zł) i mediów. W kolejnych większych miastach Kujawsko-Pomorskiego także wynajem podrożał w ciągu ostatnich 2 lat. Wybuch wojny na Ukrainie zmienił nam rynek wynajmu. To dlatego, że uchodźcy, którzy zatrzymali się w Polsce, zaczęli szukać mieszkań do wynajęcia. Skoro nagle wzrosło zainteresowanie lokalami, to i stawki wynajmu wzrosły.