Mieszkanie, ławka pod blokiem albo w parku, ewentualnie działka ROD - tutaj najwięcej seniorów spędzi wakacje 2023.

Nie tylko rodzinne oferty wakacyjne są znane. Starsi państwo też mogą znaleźć propozycje wyjazdów, choćby połączone z rehabilitacją. Przykładowo: pobyt w sanatorium w Ciechocinku kosztuje w wakacje średnio 220 złotych za dobę - to za miejsce w pokoju dwuosobowym, z wyżywieniem. Podobny wyjazd do Inowrocławia to wydatek prawie 2800 zł, ale za dwa tygodnie. Można wybrać się na wakacje seniora w Bory Tucholskie. 10-dniowy pobyt to ubytek 2240 zł. Biuro podróży z Bydgoszczy organizuje wyjazdy m.in. dla emerytów. Zaprasza choćby na pięć dni na Mazury; cena: 1369 zł.