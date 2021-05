W minioną niedzielę, 23 maja, mieszkaniec Lipna przyjął święcenia diakonatu.

To dla parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lipnie wielkie święto, z tej parafii bowiem pochodzi młody kapłan.

Mateusz Jędrzejczak wraz czterem innymi alumnami przyjął, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, święcenia diakonatu w bazylice katedralnej we Włocławku. Święceń udzielił im ks. bp Wiesław Mering, administrator apostolski diecezji włocławskiej.

Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń kapłańskich (kolejno to: diakonat, prezbiterat, czyli ksiądz i episkopat). W obrzędzie święceń biskup nakłada na kandydata ręce, ale nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Diakoni nie są powoływani, by zastępować kapłanów, ale po to, aby ich wspierać. Diakonat jest zazwyczaj przygotowaniem do przyjęcia święceń prezbiteriatu. Diakoni mają mniejsze niż księża uprawnienia: mogą udzielać chrztu, rozdawać Komunię świętą, czytać Ewangelię, przewodniczyć nabożeństwom (ale nie Mszy św.), sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby.

Różnią się także strojem liturgicznym.