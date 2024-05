Mieszkaniec Lipna za narkotyki może posiedzieć nawet 10 lat OPRAC.: (iwo)

W sumie kryminalni odnaleźli ponad kilogram amfetaminy, ponad 100 gramów marihuany i metaamfetaminę. Policjanci zabezpieczyli także pieniądze i inne przedmioty służące do popełnienia przestępstwa. KPP Lipno Zobacz galerię (6 zdjęć)

Policjanci z Lipna i Grudziądza zatrzymali mężczyznę posiadającego znaczne ilości narkotyków. Do przeszukania domu mężczyzny i należących do niego garaży doszło w zeszłym tygodniu. 36-latek usłyszał już zarzut i decyzją sądu trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.