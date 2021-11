Mieszkaniec Nakła uciekając przed policją wjechał w znak drogowy. Był pijany

Szybka jazda sprawiła, że wjeżdżając do Nakła policjanci z referatu ruchu drogowego KPP w Nakle zwrócili uwagę na volkswagena. Pojazd miał na liczniku ponad 100 km/h. Funkcjonariusze dali sygnał kierowcy do zatrzymania się, jednak szybko okazało się, że nie będzie to takie proste.