Mieszkaniec w porę się obudził. W odległości 7 metrów od jego domu budynek gospodarczy był całkowicie objęty ogniem. Zdjęcia

W niedzielę, 12 grudnia na parkingu supermarketu Hildebrandt przy ul. Kamionka w Brodnicy zasłabł 65-letni mężczyzna. Z racji, że w rejonie nie było wolnej karetki, na miejsce przyjechali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Przypomnijmy, że strażacy mają uprawnienia, wiedzę, są odpowiednio przeszkoleni, a także mają odpowiedni sprzęt, aby udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tak też było w tym przypadku. Na miejscu strażacy wdrożyli tlenoterapię, użyli folii termoizolacyjnej oraz koca, a także udzielili mężczyźnie wsparcia psychicznego. Gdy na miejsce dojechali ratownicy medyczni, to oni prowadzili dalsze czynności medyczne.

Z kolei w nocy z niedzieli, 12, grudnia na poniedziałek, 13 grudnia ok. g. 3.10 w Mileszewach w gminie Jabłonowo Pomorskie wskutek zaprószenia ognia przez nieustaloną osobę doszło do pożaru budynku gospodarczego. Ogień zauważył właściciel posesji, na której płonął budynek gospodarczy. Mężczyzna przebudził się akurat, przebywając w swoim w domu znajdującym się w odległości zaledwie 7 metrów od całkowicie objętego ogniem budynku gospodarczego. Po zgłoszeniu na miejsce natychmiast przyjechali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brodnicy oraz z Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłonowie Pomorskim i w Konojadach, którzy ugasili pożar, a następnie przystąpili do prac rozbiórkowych nadpalonych elementów więźby dachowej oraz wyrzucania spalonego wyposażenia i dogaszania na zewnątrz. Wewnątrz składowane było drewno opałowe, węgiel kamienny oraz elektronarzędzia i elementy wystroju wnętrz. Strażacy wstępnie oszacowali straty na ok. 100 tys. zł. Dochodzenie w sprawie tego pożaru prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.