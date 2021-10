Mieszkanka Ciechocinka została ambasadorem Niemiec [zdjęcia]

Młoda mieszkanka Ciechocinka została ambasadorem Niemiec

Od 2012 roku, 11 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziewczynek (International #DayofTheGirl). Został ustanowiony, aby zwrócić uwagę na wyzwania, z jakimi mierzą się nastoletnie i dorastające dziewczęta, oraz by wspierać je w dążeniu do realizacji swoich marzeń i do budowania równoprawnego dla wszystkich świata.