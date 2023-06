Łukasz Gliński, LES HIGIENA: Sport pomógł mi pokonywać przeszkody i dziś mam firmę kulturalną

Wspiera kulturę i ją tworzy

LES HIGIENA sp. z o. o. Bydgoszcz, prezes zarządu - Łukasz Gliński - nie tylko wspiera kulturę, ale ją też tworzy. Firma przeznaczyła własne obiekty w Bydgoszczy - zabytkową Fabrykę Lloyda na działalność związaną z organizacją imprez dla lokalnej społeczności i środowiska kultury. Zorganizowano już tutaj kilkadziesiąt koncertów znanych i lubianych artystów, wieczory tematyczne z muzyką na żywo, kabarety, festiwale, stand-upy itp. W 2022 roku odbyła się tutaj również II edycja konkursu Wokalnego im. Zbigniewa Wodeckiego "Sobą być ". To pięcioletnia inicjatywa, która będzie powtarzana co roku. Kolejną, długofalową inicjatywą jest "Wieczór portugalski z muzyką fado na żywo" pod patronatem honorowym ambasadora Portugalii w Polsce. Działania Łukasza Glińskiego stwarzają też warunki do rozwoju młodym artystom.