Mieszkanka os. Lotnisko: - Miasto jest brudne! Prezydent Grudziądza: - Mam odmienne zdanie

Podczas spotkania mieszkańców osiedla Lotnisko z prezydentem Maciejem Glamowskim poruszano więcej problemów dotyczących miasta niż tej dzielnicy. Dopytywano m.in. o czystość wokół Starówki, remont ulicy Kościuszki czy budowę zatoczki autobusowej przy ul. Nauczycielskiej na Lotnisku. Na spotkaniu pojawili się zaproszeni przedstawiciele firmy produkującej papier, a sąsiadującej z blokami osiedla. Wcześniej mieszkańcy zgłaszali uciążliwości związane z działalnością tego zakładu.

Pan Jan przypomniał prezydentowi: - Minęły już cztery lata... Miała być zrobiona zatoczka autobusowa przy ul. Nauczycielskiej na Lotnisku i co? Nic. Kiedy będzie? Dużo młodzieży, seniorów jeździ autobusem. Zróbcie w końcu to! Maciej Glamowski przyznał: - Znam ten problem i uważam, że ta zatoczka powinna powstać. Raz ze względów bezpieczeństwa, a dwa z powodu tamowania ruchu na tej ulicy. Niestety brakuje nam środków na ten cel. Z pozoru to drobna sprawa, ale jednak dość kosztowna... około nawet pół miliona złotych. Myślimy o tym i planujemy, ale brakuje nam środków. Potrzeby są nieograniczone, a budżet jest ograniczony.

Mieszkanka Grudziądza: - "Spichrzowa to nie wszystko. Wokół też są ulice i chcielibyśmy nimi spacerować, a jest brudno"!

- Często zapraszam różnych gości, również z zagranicy i nie mam się czym pochwalić jeśli chodzi o zabranie ich na spacer po Grudziądzu - z przykrością stwierdziła grudziądzanka. - Będąc na ścisłej Starówce jeszcze względnie jest czysto, ale idąc dalej miasto jest brudne! Czy ktoś je sprząta? Spichrzowa to nie wszystko. Solna, koło ZUS-u - tu strach chodzić!

Prezydent Glamowski pozwolił sobie nie zgodzić się z opinią rozmówczyni. - Mam odmienne zdanie. Starówka żyje. W tej kadencji zainwestowaliśmy blisko 30 mln złotych w rewitalizację zabytków ścisłego centrum Starówki. Ożyła ulica Spichrzowa. Jest Muzeum "Flis", otworzyliśmy Spichlerz 57, za chwilę zostanie uruchomiony kolejny. Rewitalizujemy Górę Zamkową. Wiem że to miejsce wymaga dużych nakładów, mamy tego świadomość ale teraz jest już to miejsce gdzie spacerują całe rodziny. Rewitalizujemy Dom Korzeniewskich. Wszystko to wymaga dużych nakładów finansowych i jest czasochłonne choćby ze względu na uzgodnienia z konserwatorem zabytków - wylicza włodarz Grudziądza. I ocenia: - Nasze miasto zmienia się na lepsze.

Prezydent też wyliczył, że każdego dnia w miasto wychodzi sprzątać ręcznie około 20 osób, zarówno są pracownicy ZDM-u jak i firm zewnętrznych. Porządkowanie odbywa się także mechanicznie. - Apeluję też abyśmy sami dbali o czystość wokół nas, abyśmy zwalczali wandalizm. To też od nas zależy jak Grudziądz będzie wyglądał - zauważał prezydent Grudziądza.

Firma produkująca papier: - Nic co jest szkodliwe nie jest emitowane z naszego zakładu

Korzystając z obecności przedstawicieli firmy Schumacher Packaging, mieszkanka Lotniska również zapytała o to czy działalność ma wpływ na zdrowie ludzi? Często bowiem mieszkańcy skarżyli na uciążliwości związane z zapachami jakie unoszą się z tego przedsiębiorstwa. - Absolutnie nic co jest szkodliwe nie jest emitowane z naszego zakładu - zapewniała pracowniczka papierni.

Możliwości zadawania pytań mieli także internauci śledzący spotkanie na Facebook-u na profilu "Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski". I tak pan Adam chciał wiedzieć czy jest możliwość ewentualnego wyłączenia sygnalizacji świetlnej na pętli w Tarpnie i na skrzyżowaniu Południowa - Konstytucji - Strażacka? Odpowiadał Jarosław Murgała, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich: - Po całej modernizacji torowiska dokonaliśmy analizy sygnalizacji świetlnej wspólnie z MZK i wydziałem komunikacji miejskiej i doszliśmy do wniosku, że w paru miejscach musimy wprowadzić korekty. Chodzi o pięć sygnalizacji. W tej chwili rozmawiamy z projektantami, aby przeprogramować sterowniki. Do wakacji powinno to zostać poprawione i z pewnością usprawni to ruch na przebiegu całej linii tramwajowej. Z kolei obecny na spotkaniu w SP 21 mieszkaniec dopytywał o to kiedy spodziewać się zamknięcia kolejnego odcinka ul. Kościuszki pomiędzy Pułaskiego a Wąską? Jarosław Murgała wyjaśnił że stanie się to wtedy gdy wykonawca zakończy budowę kanalizacji deszczowej na poprzednim etapie i rozwiązane zostaną kolizje. - Wtedy będziemy przechodzili na kolejny odcinek. Myślę, że będzie to przed wakacjami, ale będziemy na bieżąco informowali - dodał Jarosław Murgała z ZDM-u.

"Na tapetę" wróciła sprawa nieczynnych basenów w Tarpnie. Dopytywała o to internautka pani Marta. Jak zapewniał kolejny raz prezydent: "Baseny leżą mi na sercu". Przypomniał, że wykonana jest dokumentacja i koncepcja. - To cenny, historyczny obiekt ale na jego modernizację nie mamy pieniędzy. Samo przekształcenie jednej niecki może kosztować około 10 mln zł, a całość obecnie może wynieść powyżej 20 mln zł - wyjaśniał Maciej Glamowski. - Będziemy ubiegali się o środki w ramach Polskiego Ładu.

Co z placem po zakładach mięsnych? Prezydent: - Jest szansa, że obszar zmieni zupełnie oblicze

Mieszkaniec Lotniska, pan Marian był zainteresowany m.in. dalszym losem obszaru po zakładach mięsnych. Prezydent Grudziądza przypominał: - Teren ten został kupiony przez austriackiego inwestora. Plan zagospodarowanie przestrzennego i studium uwarunkowań mówiło, że miejsce to jest przeznaczone pod budowę galerii handlowej. Nie powstała, gdyż wcześniej już wybudowano "Alfę" i inwestor stwierdził, że byłoby bez sensu uruchamiać drugą w tak bliskiej odległości. Długi czas teren pozostawał opuszczony. Jednak inwestor wpadł na nowy pomysł i przystąpił do zmiany zagospodarowania tego terenu w kierunku budownictwa mieszkaniowego wraz z usługami w oparciu o nowe przepisy prawne "Lex deweloper". Prawo to dopuszcza na terenach poprzemysłowych wprowadzenie funkcji mieszkaniowej. Przygotowana została koncepcja. Do końca czerwca inwestor najprawdopodobniej złoży stosowną dokumentację która będzie musiała przejść procedurę uchwałodawczą w radzie miejskiej. Nigdy jej nie przechodziliśmy, to będzie pierwszy raz. Jest szansa że ten obszar zmieni zupełnie oblicze.

Kolejna okazja do spotkania i bezpośredniej rozmowy z prezydentem Glamowskim już w sobotę, 27 maja w godz. 16-18 w parku miejskim. Wówczas będzie odbywał się tutaj Dzień Dziecka, a z prezydentem będzie można wypić kawę.

iPolitycznie - dpowiedzialność urzędnicza wobec sprawy Kamila