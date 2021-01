Mikołaj Paterek Sportowcem Roku 2020 Gminy Sępólno Krajeńskie

Wyróżnienia i tytuł sportowca roku przyznawane są w Sępólnie Krajeńskim już od wielu lat. To uhonorowanie zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe. Nominacje przedkładają kluby i organizacje sportowe. Ostatecznie jednak o wyborze decyduje Rada Miejska. W środę, (27.01.) radni podejmą w tej sprawie stosowne uchwały.

W tym roku zmieniono zasady przyznawania nagrody. Podzielono ją na dwie kategorie: senior i junior.

Mikołaj Paterek Sportowcem Roku 2020 Gminy Sępólno

W kategorii junior Rada Miejska w Sępólnie postanowiła uhonorować sztangistę Mikołaja Paterka, wychowanka MLKS Krajna Sępólno. Tytuł Sportowca Roku 2020, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł została mu przyznana za zdobycie VII miejsca w Pucharze Świata On-line Juniorów do 17 lat, złotego medalu w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorów do lat 17, złotego medalu w Mistrzostwach Polski LZS Młodzików do 15 lat oraz złotego medalu w Mistrzostwach Województwa Młodzików do 15 lat w podnoszeniu ciężarów. To bardzo wysokie osiągnięcia młodego zawodnika z niewielkiego środowiska bez specjalistycznego zaplecza sportowego.