Mikołaj w eskorcie druhów OSP, śpiew, wzruszenia i prezenty! To był finał akcji Onko-Mikołaje w Łasinie i Wydrznie pod Grudziądzem

Po wielu tygodniach intensywnej, charytatywnej pracy przy organizacji akcji Onko - Mikołaje dla dzieci z domów dziecka w Grudziądzu, Łasinie i Wydrznie nadszedł czas na finał. A był on możliwy dzięki hojności i otwartości serc naszych Czytelników oraz mieszkańców regionu. To Państwo chętnie decydowaliście się zostać Mikołajami dla dzieci z domów dziecka po przeczytaniu listów jakie napisały ze swoimi marzeniami. To dzięki Wam młodsi i starsi podopieczni placówek otrzymali przepiękne prezenty.

I nastał finał! Mikołaj z workiem cukierków powitał dzieci w obu domach dziecka, a wszyscy uczestnicy finału akcji Onko - Mikołaje mogli wysłuchać krótkich występów dzieci z Domu Kultury w Łasinie pod opieką Marka Czarnucha. Koncert wniósł mnóstwo radości i świątecznego klimatu. Mikołaj chętnie robił sobie zdjęcia z milusińskimi.