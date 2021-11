Mikołajki i inne imprezy w najbliższym czasie w powiecie chełmińskim

Kostiumowy Bal Andrzejkowy w GOK-u w Unisławiu

Dziś (30.11.2021) d o wspólnej zabawy zaprasza dzieci z gminy Unisław GOK w Unisławiu z gminną biblioteką. Popołudnie wypełnią iluzjonistyczne pokazy, słowiańskie wróżby andrzejkowe, konkursy z nagrodami, magiczne koło fortuny z książką w tle, tańce integracyjne oraz słodki poczęstunek. Mile widziane kostiumowe przebrania. Bal rozpocznie się o godz. 16.30 i potrwa do 18.

Spektakl teatralny i konkurs plastyczny

Z kolei Biblioteka - Pracownia Kultury w Lisewie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. "Rodzinna kolęda w sercu i na papierze". Warunki konkursu: samodzielność wykonania, oryginalność, pomysłowość, estetyka, różnorodność wykorzystanych materiałów, a także technika i format prac dowolne (sugerowany format - do A4). Prace z metryczką nalezy zlożyć w Gminnej Bibliotece Publicznej do 8 grudnia.