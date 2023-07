Milionerzy zbiednieli! O tylu jest ich mniej na Kujawach i Pomorzu. Wiemy, ile zarabiają

Nie pracują na etatach, mają biznesy!

Jak wynika z najnowszego podsumowania akcji zeznań za ubiegły rok, w trzech bydgoskich urzędach skarbowych liczba milionerów sięgnęła 441 podatników, z czego najwięcej, aż 250 osób, jest obsługiwana w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy. W toruńskich urzędach mamy 314 milionerów, z tego ok. 200 ma „pod skrzydłami” Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu.

- Zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi za 2022 rok, w naszym regionie było 1 622 podatników z dochodami powyżej 1 mln zł - informuje Beata Kręciszewska z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. - Łączny dochód wszystkich milionerów to ponad 3,9 mld zł, natomiast średni dochód przypadający na jednego wynosi ponad 2,4 mln zł.

Wygląda na to, że - jak w poprzednich latach - rekordowo dużo krezusów mieszka ich w Bydgoszczy i okolicznych miejscowościach, jak np. w Osielsku, Niemczu, Białych Błotach czy Nowej Wsi Wielkiej, które rozlicza właśnie bydgoska jedynka. Z kolei toruńska dwójka „ma pod swoimi skrzydłami”, poza częścią Torunia, także m.in. Chełmżę, Czernikowo, Lubicz, Łubiankę, Łysomice, Obrowo, Wielką Nieszawkę, Złąwieś Wielką.

W Polsce najwięcej milionerów mieszka na Mazowszu i Śląsku, a następnie w Wielkopolsce i Małopolsce. Zgodnie z danymi KAS ok. 90 procent najbogatszych Polaków to przedsiębiorcy.

Bogacze biednieją. Tendencja światowa!

Kurczy się armia bogaczy. Według ostatniego rankingu miesięcznika Forbes, liczba polskich miliarderów spadła z 83 w 2022 roku do 78 w 2023. Także wartość majątków z pierwszej setki najbogatszych Polaków zmalała po raz pierwszy od czternastu lat.

To kupują dobrze zarabiający, zamożni, bogaci i najbogatsi mieszkańcy Kujaw i Pomorza

Wygląda to na tendencję światową. Spadki na giełdach, wysoka inflacja i osłabienie światowej gospodarki w ubiegłym roku dotknęły także krezusów- wynika z raportu „World Wealth Report. Liczba osób posiadających inwestycyjne majątki o wartości co najmniej miliona dolarów zmniejszyła się na świecie o 3,3 procent w ciągu roku do liczby 21,7 miliona.

W Niemczech liczba milionerów spadła o 20 900 osób, ale i tak Niemcy pozostają na 3. miejscu w rankingu krajów z największą liczbą milionerów w dolarach. Liderem pozostają nadal USA z obecnie ponad 6,9 miliona osób w tej kategorii.