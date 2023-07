Mini truck Fundacji Orlen zawitał do Lipna. Zainteresowanie było duże - mamy zdjęcia Małgorzata Chojnicka

W ramach akcji promującej tegoroczną edycję programu grantowego "Moje miejsce na Ziemi” mini truck Fundacji Orlen zawitał do Lipna. Stanął obok lipnowskiego ratusza i kusił atrakcjami. Była fotobudka, quiz multimedialny, animatorzy z tatuażami brokatowymi oraz kolorowanki, Blender Bike, czyli koktajle owocowe wykręcone siłą własnych nóg. To się spodobało zwłaszcza dzieciom i ochoczo pedałowały, by wprawić w ruch blender.