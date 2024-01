Minister Czesław Siekierski: - Będziemy starali się przygotować dla rolników pewne uproszczenia

Ekoschematy wciąż budzą duże emocje polskich rolników. Teraz także dlatego, że gospodarze, którzy w 2023 roku zdecydowali się wystąpić o to dodatkowe wsparcie, czekają na pieniądze. Kiedy dowiedzą się chociażby tego, ile dostaną za realizację ekoschematów?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega potrzeby rolników związane z jak najszybszym otrzymaniem należnych środków z tytułu płatności bezpośrednich. Dlatego również w bieżącej kampanii podjęta została decyzja o wypłacie zaliczek. Realizowane one były od 16 października do 30 listopada 2023 r. W ramach zaliczek (w ciągu zaledwie 1,5 miesiąca) wypłacono ok. 9,2 mld zł mld zł dla ok. 1,2 mln rolników, w tym ok. 1,1 mld zł z tytułu płatności ONW. Były one realizowane w maksymalnej wysokości dopuszczonej w przepisach unijnych, tj. do 70% w przypadku płatności bezpośrednich oraz do 85% w przypadku płatności ONW. Od 1 grudnia 2023 r. ARiMR przelewa płatności końcowe za 2023 r. Wypłacane są one sukcesywnie i dokładane są wszelkie starania, aby ich realizacja przebiegała sprawnie.