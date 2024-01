Rolnik: - Cukrownia w Chełmży przerabia także buraki ze Szwecji, nasze czekają i tracą na jakości!

Planowane zakończenie kampanii to koniec stycznia

- Aż przykro patrzeć na buraki gnijące na pryzmach - alarmuje rolnik z pow. chełmińskiego. - Cukrownia w Chełmży przerabia również buraki, które przypłynęły ze Szwecji, ale to nie powinno odbywać się kosztem polskich plantatorów!

Związkowcy zamierzają interweniować, bo rolnicy są rozżaleni

Szef związku dodaje, że plantatorzy otrzymali informację o problemach jednej z cukrowni w Szwecji (eksplozja kotła głównego) i rozumieją tę trudną sytuację. Nie chcą jednak, w związku z tym, że cukrownia w Chełmży musi przerobić także buraki ze Szwecji, stracić na jakości plonu. Bo to przekłada się na cenę.

- Rolnicy są rozżaleni, że kampania się przedłuża - mówi Kazimierz Kurzyński, prezes Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Nordzucker Polska S.A. w Mełnie. - Będziemy na ten temat rozmawiać z zarządem cukrowni, by ci plantatorzy, którzy muszą czekać dłużej na odbiór, nie stracili na jakości.

Rolnik twierdzi, że sporo straci na późniejszym odbiorze buraków

- Liczyłem na odbiór moich buraków 10-11 grudnia (tak wynikało z informacji na portalu, bo od czasu pandemii głównie w ten sposób otrzymujemy informacje z Nordzucker), a stało się to dopiero w nocy z 7 na 8 stycznia - skarży się rolnik z pow. świeckiego. - Na pewno dużo na tym stracę, bo policzono mi średnio aż 26% odpadów, a podczas wcześniejszego odbioru jesienią było to 6-8%! Kolega, którego buraki odebrali niedawno, dowiedział się, że ma ponad 30% zanieczyszczeń! W dodatku niektórych buraków już nie chcą, bo są kiepskiej jakości i robią łaskę, gdy je odbiorą. Jak można tak traktować plantatorów?!

- Widziałem, że niektóre buraki leżące na pryzmach nie wyglądają już dobrze – dodaje Kazimierz Kurzyński. - Wcześniej było prawdopodobne, że kampania w chełmżyńskiej cukrowni zakończy się w połowie stycznia, teraz – gdy trzeba przerobić także buraki ze Szwecji – zapewne się ona przedłuży. Nie możemy jednak zapominać o tym, że ostatni sezon był wyjątkowy, bo wielu rolników zwiększało powierzchnię upraw buraków cukrowych. Całego surowca od razu przerobić nie można, więc to również wydłużyło kampanię.

Setki ogłoszeń na sprzedaż cukru z Ukrainy. "Tracimy przez to rynek włoski"

Planowane zakończenie kampanii to koniec stycznia

Marcin Lechowski, prezes Nordzucker Polska S.A.: „Nordzucker Polska jest w trakcie kampanii cukrowniczej w obu fabrykach, w Chełmży i w Opalenicy. Jeśli chodzi o cukrownię w Chełmży, to mamy odebranych od plantatorów 93% wszystkich zaplanowanych buraków do przerobienia. Planowane zakończenie kampanii to koniec stycznia”.

Na pełne wyjaśnienia prezesa Lechowskiego czekaliśmy od 5 stycznia do 10 stycznia. Zadaliśmy pytanie dotyczące także ewentualnych rekompensat dla rolników, ale w tej sprawie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.