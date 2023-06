Mistrzostwa Polski młodzików we florecie i szabli. Sukcesy klubów z Bydgoszczy i Torunia [zdjęcia]

Do Grodu nad Brdą zawitało aż 360 zawodniczek i zawodników specjalizujących się w tych dwóch broniach, żeby zdobyć cenne punkty we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Zawodnicy z regionu mogą uznać ten turniej za bardzo udany. W kategorii dziewcząt we florecie na podium stanęły aż trzy zawodniczki z województwa kujawsko-pomorskiego.