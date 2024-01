Mistrzostwa Polski na ergometrach. Worek medali dla zawodników z regionu [zdjęcia]

- Intensywnie przygotowujemy się do olimpijskiego sezonu. W minionym rywalizowałam w jedynce, teraz trener kadry Przemysław Konecki będzie próbował stworzyć mocną dwójkę lub czwórkę podwójną, która Jeszcze w regatach ostatniej szansy powalczy o przepustki do Paryża - wyjawiła po dekoracji wioślarka Wisły, wicemistrzyni olimpijska z Tokio.

Złoty medal też odebrała Martyna Radosz z Bydgostii. Pewnie triumfowała w wadze lekkiej wyprzedzając koleżanki z kadry: Jessikę Sobocińską z Posnanii i swoją partnerkę z osady Katarzynę Wełnę (AZS AWF Kraków).

- Jak na ten okres przygotowań to dyspozycja jest niezła - podsumowała Radosz. - Obecnie rozpoczniemy już zajęcia na wodzie, by jak najlepiej przygotować się z Kasią do eliminacji europejskich do igrzysk, które w ostatni weekend kwietnia odbędą się w węgierskim Szeged. Wierzę, że zakończą się powodzeniem i nie będziemy już musiały rywalizować w regatach ostatniej szansy w Lucernie.