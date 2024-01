4. Serduszkowy trening z Run Bydgoszcz dla WOŚP. Zobaczcie jak było

W dzień finału WOŚP spotkali się w bydgoskim Myślęcinku, by wspólnie, aktywnie spędzić czas.

- Ideą biegu jest pomoc i zbiórka pieniędzy na szczytny, wyjątkowy cel - wsparcie 32 Finału WOŚP. Do tej pory zebraliśmy w sumie ok. 9300 zł. Gwarantujemy dobrą zabawę i dużo endorfin na nowy tydzień - zachęcali organizatorzy. - Zapraszamy wszystkich, nie ma znaczenia czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem, czy jesteś już długoletnim biegaczem, nie ma również znaczenia do jakiej grupy biegowej należysz. Ważny jest cel "BIEGAMY - POMAGAMY". Stwórzmy w tym dniu jedną wielką rodzinę biegową, która gra dla fundacji Jurka Owsiaka.

Przed samym treningiem rozpoczęła się więc zbiórka datków oraz finał rozpoczętych wcześniej licytacji internetowych i losowanie nagród. Potem pamiątkowe zdjęcia, rozgrzewka i bieg ścieżkami Myślęcinka. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia >>>