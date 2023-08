Mistrzowie obronili tytuły! Zakończył się finał ORLEN Summer Superligi

– To nasze siódme mistrzostwo, trzecie z rzędu i jesteśmy bardzo zadowoleni. Zaczęliśmy słabo, bo przegraliśmy pierwszy mecz w grupie z wicemistrzami Polski z Inowrocławia, ale podnieśliśmy się i w finale już byliśmy górą. Trybuny nas niosły. Wchodząc na piach słyszeliśmy tę wielką grupę kibiców, która jeździ za nami po całej Polsce i razem z nami tworzy wielką rodzinę – mówił Krystian Matusiak z Petry.

– Bardzo chciałyśmy obronić tytuł mistrza Polski z poprzedniego roku i to nam się udało. Jestem bardzo szczęśliwa, że pomogłam drużynie w osiągnięciu tego celu. Zdarzyło mi się już grać kiedyś w takim deszczu, ale muszę przyznać, że trochę nam przeszkadzał – mówiła bohaterka spotkania Paulina Kuźmińska.

W finałowym meczu kobiet drużyna z Kowalewa Pomorskiego pokonała BHT Pyrki Poznań 2:1. To drugi mistrzowski tytuł ekipy Conkretu Byczków.

Brązowe medale zdobyły panie z KS AZS Uniwersytetu Warszawskiego, które w starciu o trzecie miejsce pokonały MKS Eco Save Ochota Warszawa 2:0 oraz panowie z Delfina Grudziądz, po wygranej 2:0 z Gru Juko Piotrków Trybunalski. Organizację imprezy wsparły firma ORLEN oraz Miasto Płock.

– Niesamowita była atmosfera na trybunach i fantastyczna reklama Starego Rynku w Płocku. Wielkie emocje sportowe, najlepsi kibice na świecie. Piłka ręczna plażowa coraz mocniej puka do grona dyscyplin olimpijskich. Płock jest bez wątpienia miastem stołecznym, nie tylko z czasów Krzywoustego i Hermana, ale także dlatego, że jest stolicą polskiej piłki ręcznej i to było widać. Widać to też często w ORLEN Arenie, gdzie ORLEN Wisła Płock rywalizuje z najlepszymi zespołami na świecie i w tym roku też w Lidze Mistrzów będzie rywalizowała. Dla Płocka piłka nożna, koszykówka, czy siatkówka są ważnymi dyscyplinami sportu, ale od kilkudziesięciu lat króluje piłka ręczna – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.