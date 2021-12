Mistrzynie sportu rozmawiały o depresji i wypaleniu. "To bardzo poważny problem"

Pierwotnie spotkanie miało odbyć się pod koniec listopada w Zduńskiej Woli, ale, w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem zostało odwołane i przeniesione do Internetu. Programu można było wysłuchać w piątkowy poranek na kanale Fundacji Otylii Jędrzejczak w portalu YouTube.

– „Sport jest kobietą. Śniadanie Mistrzyń” to projekt, który został stworzony po to, żeby łączyć pokolenia, żeby pokazywać, że bez względu na wiek aktywność fizyczna jest ważna, ale też, by pokazywać nam problemy życia codziennego. Tematy, które poruszaliśmy w tym roku, to budowanie relacji w zespole oraz nowoczesne technologie w naszym życiu i uzależnienia od nich. Teraz poruszyliśmy temat wypalenia zawodowego i depresji w życiu codziennym i w sporcie – mówi Otylia Jędrzejczak.

Oktawia Nowacka, medalistka igrzysk olimpijskich, półtora roku temu przyznała, że zmaga się wypaleniem zawodowym. – Dziś coraz więcej światowej klasy sportowców mówi o depresji, czy wypaleniu. To jest ważne w kontekście młodych zawodników, którzy jeszcze nie wiedzą czego się spodziewać po dużym sukcesie sportowym. Wszyscy się spodziewamy, że po osiągnięciu największego sukcesu sportowego teraz będzie już tylko super, życie będzie usłane różami, a zazwyczaj okazuje się, że jest w dokładnie odwrotnie – mówi Nowacka.