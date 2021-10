Mistrzynie w Szkołach odwiedzą Małopolskę. Trwają zapisy na zajęcia w Myślenicach

Projekt „Mistrzynie w Szkołach” organizuje Fundacja Otylii Jędrzejczak, a w zajęciach uczestniczą uczennice z ostatnich klas szkół podstawowych oraz ze szkół średnich. – To jest grupa wiekowa, w której wśród dziewcząt jest najniższa frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego. My przyjedziemy do Myślenic po to, by pokazać, że lekcja wychowania fizycznego jest ważna i fajna. Mam nadzieję, że dzięki temu, że razem z nimi ćwiczyć będą mistrzynie sportu, przekonają się, jak istotna w życiu jest aktywność fizyczna – mówi Otylia Jędrzejczak.

Otylia Jędrzejczak, trzykrotna – w tym złota – medalistka olimpijska w pływaniu, do Myślenic zaprosiła cztery inne wielkie mistrzynie sportu. Z uczennicami ćwiczyć będą jedna z najpopularniejszych lekkoatletek Ewa Swoboda, mistrzyni Europy w koszykówce kobiet Patrycja Czepiec-Golańska oraz mistrzyni świata w kolarstwie górskim, zresztą rodowita myśleniczanka, Anna Szafraniec-Rutkiewicz.