mLegitymacja studencka. W smartfonie, pod ręką i za darmo. W regionie dostępna na niektórych uczelniach

Papierowe legitymacje już dawno odeszły do lamusa. Większość studentów posługuje się elektroniczną legitymacją w formie karty, umożliwiającą np. wejście do sali wykładowej, biblioteki, wjazd na uczelniany parking itp. Ale obecnie istnieje jeszcze wygodniejsza forma: mLegitymacja. To nic innego jak legitymacja studencka w telefonie.