List intencyjny pomiędzy publiczną uczelnią, miastem i szpitalem. "To zalążek budowania campusu akademickiego w Grudziądzu"

W gabinetach dyrekcji szpitala... zasiądą studenci?

Zanim jednak campus powstanie, zakres współpracy po planowanym utworzeniu kierunków medycznych miałby obejmować m. in. przeznaczenie budynku administracji szpitala pod kształcenie przyszłych studentów. Co to oznacza dla pracowników tego działu grudziądzkiej lecznicy? Agata Kurkowska, dyrektor szpitala wyjaśnia: - To kwestia wewnętrznej reorganizacji. Dysponujemy innymi miejscami, lokalami i nie będzie problemu z przeniesieniem.