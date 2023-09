"Młody Duch Tańca" w Operze Nova w Bydgoszczy. Od klasyki do nowoczesności

Mamy więc "Paguitę", wariację z "Wieszczki lalek" czy "Coppelii", by zaraz naszym oczom ukazały się własne - stworzone przez uczestników warsztatów - układy współczesne. Widać by­ło, że z każdym tańcem młodzi ludzie czuli się coraz lepiej na scenie. Tym bardziej, że deski Opery Nova pamiętają przecież bardzo udane realizacje zarówno naszych artystów, jak i go­ści. A scena potrafi pomóc. I nasza przyjęła młodzież z zaciekawieniem i życzliwością. Tak samo jak publiczność, któ­ra szczelnie wypełniła fotele, a na popisy taneczne reagowała niezwykle żywiołowo.

Nic więc dziwnego, że w pie­r­wszej części wieczoru ogląda­my czasami jeszcze nie do ko­ńca zwycięskie zmagania tancerzy z klasycznym tańcem.

Apogeum to był finał pierwszej części wieczoru, gdy do dźwię­ków dobrze znanych z fi­l­mu "Vabank" zastepowały mło­dsze baletnice (świetnie wyglądały w sukienkach z e­po­ki), a pó­źniej ich starsze koleżanki i koledzy pokazali klasę mistrzo­wską stepu do muzyki Ben­ny’ego Goodmana "Sing sing sing".

(Tak na marginesie: panie dyrektorze, może by tak włączyć ten fragment do tegorocznych koncertów sylwestrowo-noworocznych?)

Druga część spektaklu poświęcona była Mikołajowi Kopernikowi - mamy wszak Rok Kopernika i 550. rocznicę urodzin astronoma z Torunia. Sześcioro choreografów przygotowało obrazy luźniej lub ściślej związane z naszym astronomem. Niezwykła to opowieść z wykorzystaniem multimediów i osobistym udziałem jednego z mistrzów - Przemysława Grządziela.