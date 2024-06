Zespół Pieśni i Tańca "Krajna" z Nakła rusza na podbój Hiszpanii

To już tradycja, że Zespół Pieśni i Tańca "Krajna" z Nakła wyrusza w sezonie letnim na zagraniczne występy. W minionych latach oklaskiwano ich m. in. na Węgrzech, Łotwie, Czarnogórze, Słowenii. Polski folklor "Krajna" sławiła też w Bułgarii, Chorwacji i Grecji. Rok temu zespół zaproszono do Włoch, gdzie dał popis na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym "Under the Tuscan Sky". Ten sezon dla "Krajny" także zapowiada się ciekawie.