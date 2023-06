Młodzi piłkarze rywalizowali w Zamościu i Kaliszu

Turnieje sportowe to od początku realizacji kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”, sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, jeden z kluczowych jej elementów. Poprzednie edycje wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży gościły w województwach kujawsko-pomorskim i śląskim, tym razem rozgrywki z atrakcjami towarzyszącymi trafiły do kolejnych adeptów.

– Nie ma lepszego dotarcia do młodych osób i zapewnienia ich wszechstronnego rozwoju, jak poprzez sport. Pozwala on uciec od problemów psychicznych, coraz częstszą dziś depresją, rozmaitymi używkami, środowiskami, w których promowana jest agresja i nienawiść. Sport to współpraca z innymi w drużynie, umiejętność zrozumienia, że mimo indywidualnych różnic musimy działać wspólnie, przy zachowaniu szacunku dla innych. Sport to wreszcie okazja, aby stać się dobrym, dorosłym człowiekiem – stwierdził Michał Sopiński, Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, goszczący podczas turniejów w Kaliszu.

W trakcie wydarzenia na terenie kampusu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z Kalisza i okolic zorganizowano rozgrywki piłkarskie. Najlepiej w stawce poradzili sobie młodzi piłkarze z Opatówka, którzy w finałowym meczu 1:0 pokonali rówieśników SP nr 21 w Kaliszu. O ostatnim miejscu na podium zadecydowały rzuty karne, po których cieszyli się zawodnicy kaliskiej SP nr 17.