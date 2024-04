Młodzież szkół średnich z Grudziądza kusiła absolwentów podstawówek ofertami liceów, techników, zawodówek. Zdjęcia, wideo

- Pleciemy warkoczyki, prostujemy, lokujemy oraz karbujemy - wylicza Martyna Kołtoniak z III klasy technik usług fryzjerskich TEB Edukacja Grudziądz. - Opowiadamy jak wygląda nasz kierunek. Zainteresowanie jest duże głównie ze względu na to, że wielu młodych ludzi chce mieć zawód jak i skończone liceum, a nasza szkoła to umożliwia. Jeśli tylko ktoś chce mieć zawód to wówczas uczęszcza na kurs jak kosmetyczka czy technik kryminalistyki.