Młodzież wraca na stadiony. W Szubinie i Nakle wiosenna odsłona Czwartków LA

Polscy zawodnicy czekają na paralekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Bydgoszczy

To będzie wielkie wydarzenie dla polskich lekkoatletów z niepełnosprawnościami. Na początku czerwca w Bydgoszczy odbędą się bowiem mistrzostwa Europy. Trzy lata temu w Berlinie biało-czerwoni wygrali klasyfikację medalową. Do startu w mistrzostwach duża część polskiej kadry przygtowuje się w Centralnym Ośrodku Sportu Cetniewo we Władysławowie.