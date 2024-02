Młodzież z I LO w Szubinie szalała na studniówce. Zobacz nasze zdjęcia z balu

W I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie są trzy maturalne klasy: o profilu ogólnym, prawno-policyjnym oraz biologiczno-medycznym. Wszystkie bawiły się na jednej studniówce, którą w tym roku zorganizowano nie w Szubinie jak to w minionych latach bywało, a w hotelu Best INN przy ul. Łochowskiej w Bydgoszczy.

W sali bankietowej tłoczno było już godzinę przed rozpoczęciem zabawy. Powód? Ostatnie próby poloneza. Przeprowadzono ich dwie, by w kulminacyjnym momencie wszystko wypadło jak należy. I tak było. A trzeba przyznać, że przygotowany układ wcale do łatwych nie należał.

Jedyny taki bal

Dziękowali dyrekcji i nauczycielom za to, że stworzyli przyjazne dla nich miejsce, zapewnili wysoki poziom nauki, umożliwili rozwój pasji i zainteresowań. Szczególne podziękowania skierowano do wychowawców.

Nie obyło się bez wspomnień. Było więc o pustych zeszytach i czasem pustych głowach, niechcianych i nieuniknionych jedynkach i piątkach wypracowanych oraz tych z przypadku.

- To radość dzielić z wami tę chwilę. Z nastolatków, którzy po raz pierwszy przekroczyli 3,5 roku temu nasze liceum staliście się ludźmi dorosłymi o szerokich horyzontach i zainteresowaniach, czarującymi, o otwartych umysłach - mówiła do młodzieży Elżbieta Kłosowska-Hilscher, dyrektor LO życząc wszystkim uczniom sukcesów na maturze. To ona dała sygnał do rozpoczęcia balu.