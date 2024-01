Grzegorz Pleszyński dał czadu w Szubinie. Wystawa i performance przy pełnej sali - zobacz zdjęcia

Od tego przed laty zaczynał Grzegorz Pleszyński. A dokąd dotarł w swoich twórczych poszukiwaniach? To także można na wystawie zobaczyć. Nie brakuje obrazów współczesnych. Dla wielu z nich inspiracją były dalekie podróże artysty np. do Afryki.

Pierwsza taka wystawa

- Cieszę się po tylu latach możemy go gościć tutaj. To pierwsza wystawa ukazująca Szubin i to co Grzegorz zrobił od momentu, gdy opuścił miasto. Jaką drogę przebył od czasu, gdy jako mały chłopiec jeździł po Szubinie rowerkiem – mówiła Kamila Czechowska.

Artysta nie krył wzruszenia. - Myślę, że będę tu wracał jeszcze wiele razy. Na tej sali jest wielu moich mistrzów, jak np. Bogdan Kral, bo całe swoje życie uczyłem się od innych. Sam byłem niedoskonały. Wiedziałem, że muszę coś zmienić, odnaleźć prawdę o sobie i w tym pomogła mi sztuka. Nie chodziło tylko o tworzenie ładnych obrazów – tłumaczył Grzegorz Pleszyński.