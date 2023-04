Młodzieżowa Rada Miasta ponownie będzie działać w Chełmnie. Kto chętny wejść w jej skład?

Młodzieżowa Rada Miasta w Chełmnie - akcja reaktywacja

- Reaktywacja Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna to temat, do którego przymierzaliśmy się od dłuższego czasu, obserwując aktywność młodych ludzi w mieście na różnych obszarach - czy to w czasie sierpniowego 9 Hills Festival, którego co roku tworzy ponad setka młodzieży z miasta, czy w trakcie wydarzeń inicjowanych w szkołach - informuje Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna. - Przyglądaliśmy się również ich innym inicjatywom, jak organizacji Młodzieżowego Strajku Klimatycznego czy realizacji w Kinoteatrze Rondo wystawy o tematyce ekologicznej. Tymi wszystkimi działaniami młodzież daje znać o swoim zaangażowaniu i błędem byłoby tego potencjału nie wykorzystać.

Urzędniczka dodaje, że temat reaktywacji MRM był poruszany wielokrotnie - przy okazji spotkań z młodzieżą - tak podczas festiwalu, jak i spotkań z licealistami, które realizowano w urzędzie.