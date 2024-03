Młyn Łabiszynie. Pojawił się inwestor. Wiadomo, co zamierza tam zrobić

Jak przyznał burmistrz Łabiszyna Jacek Kaczmarek, niedawno w gabinecie burmistrza Łabiszyna pojawili się przedstawiciele firmy deweloperskiej, która jest zainteresowana zakupem łabiszyńskiego młyna.

- Firma ta chce robić tutaj kompleks mieszkalny z małą galerią i kawiarenką. Z tego powodu jestem wręcz szczęśliwy, ponieważ patrząc na te obiekt, który popada w ruinę z dnia na dzień, to gdyby to co miało miejsce w moim gabinecie dwa tygodnie temu, przeistoczyło się w rzeczywistość, mielibyśmy przepiękny kompleks. Czekamy kiedy zapadną dalsze decyzje - powiedział w trakcie gali Czytelnik Roku 2023 w łabiszyńskiej Wozowni burmistrz Jacek Kaczmarek.

Młyn znajduje się przy ul. Mickiewicza w Łabiszynie. Został wybudowany w 1796 roku.