Mnóstwo darów do zrobienia paczek od Mikołaja dla maluchów z domu dziecka w Grudziądzu. Mali podopieczni napisali listy do Mikołaja

W bieżącym tygodniu pierwsza "partia" darów z listy ogólnej odjechała już z Grudziądza do Bydgoszczy do Stowarzyszenia "Uśmiech Nadziei Dzieciom", które jest pomysłodawcą i głównym koordynatorem akcji. Mieszkańcy upominki zostawiali w wyznaczonych punkcie którym jest Pracownia Krawiecka Ami przy ul. Konarskiego. To właśnie tutaj przybyły działaczki "Uśmiechu Nadziei Dzieciom", aby odebrać podarunki i złożyć je w głównym magazynie w Bydgoszczy by tworzyć z nich finalnie paczki dla konkretnych dzieci i młodzieży. - Rewelacja. Podarunków była cała masa. Do akcji dołączają kolejne osoby - mówi Monika Rymer, prezes Stowarzyszenia "Uśmiech Nadziei Dzieciom" z Bydgoszczy.