Modne paznokcie, na których nie widać odrostu. Oto najmodniejszy manicure - zdjęcia [23.05.24] Agnieszka Kasperek

Odrosty na paznokciach to zmora kobiet, które malują paznokcie. Nie da się zatrzymać wzrostu paznokcia, ale dzięki odpowiednio dobranym stylizacjom odrosty nie będą widoczne, a paznokcie pozostaną na dłużej estetyczne.Zobacz pomysły na takie stylizacje paznokcia, przy których nie widać odrostu. Unsplash.com Zobacz galerię (20 zdjęć)

