Monika Pyrek: Na technologie nie trzeba się obrażać tylko dobrze wykorzystać. Umiemy to zrobić, by zachęcić dzieci do aktywości

Zajęcia organizowane przez Fundację Moniki Pyrek od kilku lat gromadzą tłumy dzieci w całej Polsce. Akcja jest skierowana do uczniów szkół podstawowych z klas od czwartej do ósmej. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń, które wykorzystują technologię i sprawiają, że dzieci korzystają z nich z wielkim zainteresowaniem. Na liście stacji, które kolejno odwiedzają uczniowie w trakcie dwugodzinnych zajęć, są m.in. bieg sprinterski, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, kolarstwo, wioślarstwo, wspinaczka czy narciarstwo.

Monika Pyrek do udziału w lekcjach każdorazowo zaprasza znanych sportowców do udziału w lekcjach. W Zielonej Górze z grupą ponad czterystu uczniów spotkali się z jedenastokrotnym medalistą mistrzostw Europy – w tym dwa razy złotym – w kolarstwie torowym Damianem Zielińskim oraz m.in. dwukrotnym medalistą mistrzostw świata w lekkiej atletyce Marek Plawgo. To nie pierwszy udział Plawgi w akcji „KINDER Joy of moving Alternatywnych lekcji WF”, który z wielką pasją zachęcał do ćwiczeń.

Uczestnicy zajęć w Zielonej Górze podkreślali, że świetnie się bawili podczas lekcji. – To była super zabawa, dzięki tej lekcji polubiłam sprint – mówiła jedna z dziewczynek.

– Miałam być dzisiaj na konkursie z angielskiego, ale chciałam być tutaj. I naprawdę było warto, bo to świetnie spędzony czas – dodała jej koleżanka.