Monika Pyrek Tour już za półmetkiem. Sporo świetnych wyników polskich tyczkarzy

– Kolejny raz mogę gratulować zawodnikom świetnej postawy. Na pewno warto zwrócić na powtarzające się zwycięstwa Laury Tyszko i Pawła Pośpiecha, a także kolejne wygrane Letycji Sokół i Danila Kaliniczenki. Choć pod koniec zawodów warunki atmosferyczne były już bardzo trudne, to jednak Paweł Pośpiech podejmował próbę skoczenia 5,05. Nie udało mu się to w deszczu, ale może następnym razem. Zawody były owocne w liczne życiówki, a to przecież pokazuje progres zawodników – mówi Monika Pyrek.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli – Letycja Sokół i Tymoteusz Woś (do lat 10), Maja Kacprowicz i Danił Kaliniczenko (do lat 12), Patrycja Perzyńska i Borys Gapting (do lat 14), Lena Kaczkowska i Maksymilian Kania (do lat 16) oraz Laura Tyszko i Maksymilian Wesołowski (do lat 18), a także Laura Tyszko i Paweł Pośpiech w kategorii open. Ponieważ poprzeczka w Monika Pyrek Tour wisi na wysokości od jednego metra, w zawodach mogą wystartować nawet najmłodsi adepci skoku o tyczce, którzy dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę.

– To było naprawdę dobre skakanie i już teraz trzymam kciuki za zawodniczki i zawodników, którzy będą rywalizować w Poznaniu i Bydgoszczy – dodaje Pyrek. W sumie na tegoroczny cykl Monika Pyrek Tour składają się pięć zawodów – za nami już rywalizacja w Szczecinie, Łodzi i Gdańsku, 11 czerwca tyczkarze spotkają się w Poznaniu (ul. Warmińska 1) oraz dwa dni później w Bydgoszczy (stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka, ul. Gdańska 163), gdzie odbędą się zawody finałowe. Organizację zawodów wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki, wszystkie nagrody ufundowała marka Adidas, partnerem motoryzacyjnym jest SsangYong Promotor, a wodę dostarcza Staropolanka. Dodatkowo organizację Monika Pyrek Tour wspierają lokalne samorządy.