Monika Pyrek wraz z teatrem lalek przygotowała sportowy spektakl dla dzieci

Spektakl, wyreżyserowany przez Tomasza Maśląkowskiego, opowiada o dziewczynce, która jest inna, niż rówieśniczki, ponieważ urodziła się z… rękawicami bokserskimi zamiast dłoni. Jest to dla niej jest to oczywisty problem w życiu, ale pewnego dnia ma sen, że dzięki tym nietypowym rękom będzie mogła pojechać na igrzyska olimpijskie. Pod okiem ojca, byłego sportowca, pilnie trenuje, aż pewnego dnia, gdy wykorzystuje swoje umiejętności do obrony starszego brata, jej dłonie znikają.

– Helena jest załamana, bo obawia się, że to dla niej koniec przygody ze sportem? Ojciec przekonuje ją jednak, że odtąd musi liczyć wyłącznie na siebie i swoją ciężką pracę. Znajduje jej trenera, który zabiera Helenę na jej pierwsze zawody. Helena wygrywa i zdobywa kwalifikację olimpijską, a później, wspierana przez całą rodzinę, jedzie do Paryża, by zrealizować swój olimpijski sen. „Gong!” to historia o poszukiwaniu siebie i swojej drogi. O walce z przeciwnościami i uporze w dążeniu do celu. A także to tym, że czasem coś, co wydaje się dziwactwem i ciężarem, okazuje się być najlepszym prezentem od losu – opowiada była znakomita polska lekkoatletka.