Monika Pyrek zachęca tłumy dzieci do aktywności. Wybitni sportowcy na niezwykłej lekcji wf w Gorzowie Wielkopolskim

W trakcie „KINDER Joy of moving Alternatywnych lekcji WF” uczniowie szkół podstawowych z klas od czwartej do ósmej uprawiają aktywność fizyczną korzystając z wielu nowoczesnych urządzeń. W trakcie lekcji mają możliwość m.in. jazdy na rowerowych i narciarskich symulatorach, korzystania z mobilnych ścianek wspinaczkowych, ergometrów wioślarskich, czy urządzeń mierzących siłę uderzenia piłki i służących do przeciągania liny.

Pierwsze dwie tegoroczne lekcje odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim. W sumie w zajęciach udział wzięło prawie sześciuset uczniów z gorzowskich szkół. Dzieci ćwiczyły z wielkim zaangażowaniem nie tylko pod okiem Moniki Pyrek i stałego gościa lekcji kolarza Damiana Zielińskiego, ale także dwojga medalistów olimpijskich – brązowej medalistki z Rio de Janeiro w zapasach Moniki Michalik oraz wioślarskiego mistrza olimpijskiego z Sydney i Aten Tomasza Kucharskiego.

– Sport jest dobry na wszystko i możemy z niego czerpać mnóstwo korzyści. Ja wywodzę się z takiego sportu, gdzie liczy się siła i pewnie dlatego najbardziej podobała mi się stacja, na której przeciągaliśmy linę. Te lekcje to świetna zabawa i gwarantowana satysfakcja – mówiła Monika Michalik.