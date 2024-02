Morsy w Grudziądzu. Rozgrzewka była w rytmie zumby - mamy zdjęcia z 18 lutego

Morsowanie i zumba nad Rudnikiem w Grudziądzu

Piękną, słoneczną pogodę mamy w niedzielę, 18 lutego, w Grudziądzu. Także na plaży miejskiej nad Rudnikiem czuć było mocny powiew wiosny.

W niedzielę na plaży miejskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim zorganizowano spotkanie Morsów z Grudziądza z członkami grupy biegowej Aktywny Grudziądz oraz Zumba & Massage.

Ponieważ pogoda sprzyjała przebywaniu na świeżym powietrzu, frekwencja była bardzo duża. I to zarówno tych, którzy zamierzali wskoczyć do jeziora, jak i tych, którym odwagi wystarczyło tylko do tego, aby się temu przyglądać. Tak, spacerowiczów nad Rudnikiem było sporo.

Podczas niedzielnego spotkania, niezbędną przed wejściem do wody, rozgrzewkę dla wszystkich poprowadziła Dorota Gacek z Zumba & Massage.