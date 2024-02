Bieg parkrun w Grudziądzu, 17 lutego

Zdjęcia z biegu parkrun w Grudziądzu 17 lutego zobacz w naszej galerii:

Zasady udziału w biegach parkrun są bardzo proste:

Udział w biegu może wziąć każdy kto tylko ma ochotę się poruszać. Jest to całkowicie bezpłatne. Jednak jeśli chcemy na starcie otrzymać token do mierzenia czasu, to musimy się zarejestrować na stronie internetowej www.parkrun.pl/rejestracja a otrzymamy indywidualny kod uczestnika, który należy wydrukować i koniecznie zabrać ze sobą na każdy bieg parkrun. Kod ten pozwala brać udział w biegach parkrun na całym świecie!