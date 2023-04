Morsy z Grudziądza zakończyły sezon zimowych kąpieli w wodach Jeziora Rudnickiego Wielkiego. Zobacz zdjęcia

Zakończenie sezonu morsowania nad jeziorem Rudnik w Grudziądzu

Morsy z Grudziądza sezon zainaugurowały w listopadzie ubiegłego roku. Później przez całą zimę miłośnicy kąpieli w zimnej wodzie z Grudziądza i okolic spotykali się co niedzielę, na plaży "miejskiej" Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku nad Jeziorem Rudnickim Wielkim .

Spotkanie to było ostatnią klubową kąpielą Morsów z Grudziądza w sezonie 2022/2023.

W tym sezonie Morsy z Grudziądza wybrały się też m.in. na wycieczkę do Stegny, która była najmodniejszą nadbałtycką miejscowością nad Bałtykiem w ostatnie wakacje. Tam urządzono sobie mikołajkową kąpiel.

Ale skoro już mamy kwiecień, to czas morsowania dobiegł końca. I to nie jest żart prima aprilisowy, co podkreślają miłośnicy morsowania z Grudziądza.