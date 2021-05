Motocykliści pamiętajcie o kierowcach, a kierowcy o motocyklistach! Apelują policjanci i Bartosz Zmarzlik, żużlowy mistrz świata [wideo]

Policyjny program prewencyjny "Bezpieczny motocyklista"

Kierowcy samochodów narzekają na motocyklistów, a motocykliści na użytkowników czterech kółek. Prawda, oczywiście, leży po środku. - Dlatego będziemy edukowali i jednych, i drugich - mówi Łukasz Kowalczyk, z grudziądzkiej „drogówki”.

Od kiedy kierowcy samochodów posiadający prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, mogą bez dodatkowych wymagań i kursów jeździć także motocyklami o pojemności do 125 cm sześciennych, jednośladów na drogach znacznie przybyło. To widać „gołym okiem”.

- Motocykl stał się atrakcyjnym środkiem transportu - ocenia Łukasz Kowalczyk z „drogówki” grudziądzkiej komendy policji. Sam pełni służbę na jednośladzie.

Policjanci w całym kraju realizują prewencyjny program „Bezpieczny motocyklista”. W Grudziądzu towarzyszy mu filmowy spot, w którym wystąpił Bartosz Zmarzlik, dwukrotny mistrz świata na żużlu.