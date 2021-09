Motorowerzysta z powiatu brodnickiego był tak pijany, że się przewrócił. Interweniowali inni kierowcy

W poniedziałek, 6 września w Płowężu w gminie Jabłonowo Pomorskie kierowca motoroweru jechał całą szerokością jezdni, zajeżdżając drogę jadącym z przeciwnego kierunku pojazdom, a w pewnym momencie zatrzymał motorower, po czym wraz z tym pojazdem przewrócił się na jezdnię. Osoby jadące za nim natychmiast zabrali mu kluczyki od motoroweru, a następnie wezwali patrol policji. Jak się okazało po zbadaniu mężczyzny alkomatem przez policjantów z Jabłonowa Pomorskiego, 55-letni kierowca motoroweru, mieszkaniec powiatu brodnickiego, miał w organizmie 3 promile alkoholu.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia na drodze naszego powiatu doszło także we wtorek, 7 września po g. 10 w Szabdzie w gminie Brodnica. Wtedy na wysepce autobusowej stał kierowca z mocno roztrzaskanym samochodem osobowym, a przed nim samochód ciężarowy z innym kierowcą. O szczegóły tego zdarzenia oraz jego przyczynę zapytaliśmy rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, jednak jak nam przekazano, do brodnickiej komendy nie trafiło zgłoszenie o takim zdarzeniu.