- Możecie na mnie liczyć - zapewniał Donald Tusk podczas wizyty w Nakle nad Notecią

Szef PO przyjechał wczoraj do Nakła przed godzoną 15. Na chwilę wstąpił do Nakielskiego Ośrodka Kultury, by zobaczyć jak przebiegają przygotowania do planowanego o godz. 17 spotkania z mieszkańcami. - Przyjdzie tyle ludzi? - zastanawiał się towarzyszący mu Radosław Sikorski. - Będzie pełna sala. Są tu 282 miejsca. Najpierw będziemy wpuszczać tych z paszportami covidowymi, potem z oświadczeniami o szczepieniu – informował Michał Dubkowski, dyrektor NOK.

Drzwi zostały uchylone

Zanim jednak sala kinowa wypełniła się Donald Tusk pojechał na nakielską przystań, by w budynku mariny porozmawiać z samorządowcami z regionu. Zapowiadano, że rozmowy dotyczyć będą skutków Polskiego Ładu dla gmin z naszego regionu. Debata toczyć się miała za zamkniętymi drzwiami. W ostatniej chwili zapadła jednak decyzja o wpuszczeniu na chwilę dziennikarzy.