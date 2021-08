Wystawa Elżbiety Dzikowskiej na rynku w Nakle pod patronatem UNICEF Polska [zdjęcia]

Przy okazji poprzedniej wystawy pt. „Kadry z dalekich podróży” Elżbieta Dzikowska osobiście przyjechała do grodu nad Notecią. Pojawienie się jej w Muzeum Ziemi Krajeńskiej było dużym wydarzeniem, tłum fanów stanął w kolejce po autografy.

Tego lata oglądać możemy w Nakle kolejną wystawę Elżbiety Dzikowskiej pt. „Dzieci świata”. Tym razem ekspozycja prezentowana jest nie w Muzeum Ziemi Krajeńskiej przy ul. Pocztowej, a na nakielskim rynku. Warto tu zajść podczas spaceru po mieście, by obejrzeć fotogramy. Czasu na to jest sporo, bo wystawa gościć będzie w Nakle do środy 18 bm.

Dzieci z różnych stron świata na wystawie w Nakle